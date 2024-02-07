Иран заявил, что будет отстаивать право на мирное развитие ядерной программы

По словам президента республики Эбрахима Раиси, "страны, обладающие ядерным оружием, стремятся помешать иранскому народу реализовать его законное право на мирное освоение атома"

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Иран будет дальше отстаивать свои законные права на мирное развитие ядерной программы, несмотря на попытки других стран его в этом ограничить. Об этом заявил президент республики Эбрахим Раиси на встрече с главами посольских миссий государств, имеющих представительства в Тегеране.

"Страны, обладающие ядерным оружием, стремятся помешать иранскому народу реализовать его законное право на мирное освоение атома, но пусть знают, что мы будем отстаивать свои права", - цитирует президента агентство IRNA.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), по словам Раиси, 15 раз официально заявляло об отсутствии отклонений ядерной программы Тегерана от мирного пути развития. Однако МАГАТЭ, по мнению президента Ирана, "не придерживается своих заявлений". Раиси также напомнил о фетве (решении духовного лица) руководителя республики Али Хаменеи, согласно которой разработка ядерного оружия противоречит канонам ислама.

"Мы не покидали стол переговоров и не покинем. Мы всегда предпринимали шаги для разъяснения нашей позиции как агентству (МАГАТЭ - прим. ТАСС), так и странам, которые хотят знать, в каком направлении Иран будет использовать атомную энергию. Вместо того чтобы принять нашу логику, они сначала навязали нам войны, а затем еще и ввели санкции. Ни война, ни санкции не смогли помешать Ирану в достижении его целей", - добавил президент республики.

6 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассматривает возможность посетить Иран в феврале или марте с целью обсудить дальнейшее развитие его ядерной программы. 2 февраля Гросси сообщил, что резкий рост производства высокообогащенного урана в республике пошел на спад, но при этом она продолжает накапливать обогащенный до 60% уран. При дальнейшем обогащении (выше 90%) уран может использоваться для создания ядерного оружия.

19 декабря Великобритания, Германия и Франция со ссылкой на доклад МАГАТЭ заявили, что запасы высокообогащенного урана в Иране в 22 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровня в 202,8 кг. В связи с этим представители трех стран заметили, что Иран уже более четырех лет нарушает свои обязательства, прописанные в резолюции СБ ООН 2231, которая одобряет СВПД. Исламская республика отвергла эти заявления.

Об СВПД

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре 2022 года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию.