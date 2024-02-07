7 февраля, 14:14,
обновлено 7 февраля, 14:54
Военная операция на Украине

Гросси заявил о сокращении числа прямых атак на ЗАЭС и обстрелов прилегающей территории

Гендиректор МАГАТЭ назвал относительно стабильной физическую целостность станции

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал сокращение числа прямых атак на Запорожскую АЭС и обстрелов территории вокруг нее положительным моментом.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Физическая целостность станции относительно стабильна. Стало меньше эпизодов прямых нападений или обстрелов вокруг станции, что является положительным моментом, хотя мы относимся к этому с огромной осторожностью", - сказал он.

Запись его заявления была распространена агентством.

Запорожскую АЭС в среду посетила делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. В ходе визита специалисты ознакомились с текущим состоянием станции, оценили качественный и количественный состав работников ЗАЭС и его достаточность.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет Росатом. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома). 

Теги:
Гросси, РафаэльВоенная операция на Украине