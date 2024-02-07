Гросси заявил о сокращении числа прямых атак на ЗАЭС и обстрелов прилегающей территории

Гендиректор МАГАТЭ назвал относительно стабильной физическую целостность станции

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал сокращение числа прямых атак на Запорожскую АЭС и обстрелов территории вокруг нее положительным моментом.

"Физическая целостность станции относительно стабильна. Стало меньше эпизодов прямых нападений или обстрелов вокруг станции, что является положительным моментом, хотя мы относимся к этому с огромной осторожностью", - сказал он.

Запись его заявления была распространена агентством.

Запорожскую АЭС в среду посетила делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. В ходе визита специалисты ознакомились с текущим состоянием станции, оценили качественный и количественный состав работников ЗАЭС и его достаточность.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет Росатом. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).