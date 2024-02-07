Пашинян отрицает, что принятие новой конституции является предварительным условием Баку

Премьер-министр Армении добавил, что внешнюю среду республики нужно адаптировать к новым реалиям

ЕРЕВАН, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отрицает обвинения оппозиции в том, что он инициировал принятие новой конституции, чтобы выполнить предварительное условие Азербайджана о подписании мирного договора.

"Нет такого, скажу больше, в возможном варианте мирного договора есть пункт о том, что стороны не могут не выполнить свои обязательства, ссылаясь на внутреннее законодательство. Это прежде всего внутренняя повестка дня", - сказал он в парламенте.

Глава армянского кабмина также добавил, что внешняя среда Армении не та, какой была во время принятия действующей конституции, и нужно ее адаптировать к новым реалиям.

Оппозиция также уверена, что заявления правительства о принятии новой конституции вписываются и в турецко-азербайджанские требования, в связи с которыми, по мнению критиков Пашиняна, кабмин стремится убрать из основного закона ссылку на Декларацию независимости Армении, принятую в 1990 году. В этом документе зафиксировано присоединение Нагорного Карабаха к Армении, а также содержится упоминание о геноциде армян в Османской империи в 1915 году.