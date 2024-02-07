В Киеве заявили, что хотят вернуть "свою" часть зарубежных активов советского наследия

Фонд госимущества Украины не уточнил, какие "свои" объекты страна планирует вернуть, их количество и местонахождение

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фонд госимущества Украины (ФГИУ) и МИД страны создают рабочую группу по "возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия".

"ФГИУ и МИД объединяют усилия на международном направлении в рамках возврата украинской доли зарубежных активов советского наследия", - говорится в сообщении на странице фонда в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Оба ведомства будут совместно работать над возвратом имущества, которое, как считают в Киеве, "после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией".

"ФГИУ готов к приватизации таких объектов, ведь они могут стать одним из источников внутреннего резерва Украины для поддержки ВСУ", - считают в фонде. Отмечается, что "для работы на этом направлении ФГИУ и МИД договорились создать совместную рабочую группу". В фонде не уточнили, какие "свои" объекты Украина планирует вернуть, их количество и местонахождение.

Между тем внутри страны украинские власти планомерно ведут борьбу с советским наследием - уничтожают памятники и стараются стереть любые упоминания о России.