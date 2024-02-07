СМИ: в Сенате готовы исключить из законопроекта о помощи Киеву положения о границе

По информации газеты The Hill, лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил, что в случае провала процедурного голосования по этому пакетному законопроекту из него будут исключены положения, касающиеся границы

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) готов поставить на голосование законопроект о помощи Украине и Израилю без положений, касающихся ужесточения мер контроля на южной границе США. Об этом сообщила газета The Hill.

Шумер 6 февраля сообщил, что в среду состоится процедурное голосование в Сенате по пакетному законопроекту о помощи Украине и Израилю и об ужесточении мер контроля на южной границе США. Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл ранее выразил уверенность в том, что указанный законопроект не будет одобрен. Многие сенаторы-республиканцы заявили, что не поддержат проект.

Как уточнила The Hill со ссылкой на источник в Конгрессе, Шумер заявил демократам, что в случае провала процедурного голосования по этому пакетному законопроекту из него будут исключены положения, касающиеся границы. Далее по такому варианту законопроекта вновь проведут процедурное голосование.

Сенат Конгресса 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Договоренности объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю.