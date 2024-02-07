Кишинев разрешил открыть участок на выборах президента РФ только в посольстве

В Молдавии проживает свыше 200 тыс. российских граждан

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Молдавские власти разрешили открыть избирательный участок на выборах президента РФ только в посольстве.

"МИД Республики Молдова 7 февраля уведомил нас о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье", - сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве.

Россия в ноябре прошлого года обратилась с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Молдавии, где проживает свыше 200 тыс. российских граждан.