7 февраля, 14:54,
обновлено 7 февраля, 14:56
Выборы президента России - 2024

Кишинев разрешил открыть участок на выборах президента РФ только в посольстве

В Молдавии проживает свыше 200 тыс. российских граждан

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Молдавские власти разрешили открыть избирательный участок на выборах президента РФ только в посольстве.

"МИД Республики Молдова 7 февраля уведомил нас о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье", - сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве.

Россия в ноябре прошлого года обратилась с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Молдавии, где проживает свыше 200 тыс. российских граждан. 

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