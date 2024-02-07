Главы МВД Украины и Молдавии обсудили ситуацию на границе с Приднестровьем

Вопрос нелегальной миграции на украинско-молдавской границе стал особенно актуальным после начала специальной военной операции РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министры внутренних дел Украины и Молдавии Игорь Клименко и Адриан Ефрос, а также председатель Госпогрансужбы Украины Сергей Дейнеко обсудили ситуацию на границе двух стран, в том числе на участке с Приднестровьем.

"Вопрос нелегальной миграции, противодействие организованной преступности - основное в беседе. Отдельно сосредоточились на участке границы с непризнанным Приднестровьем. Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко подчеркнул, что там работают усиленные пограничные патрули, а ситуация на этом участке - под пристальным контролем", - написал Клименко в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что "углубленное сотрудничество поможет эффективнее отрабатывать общие задачи", и пригласил Ефроса посетить Украину.

На днях посол Украины в Молдавии Марко Шевченко в интервью молдавскому блогеру Николаю Кику сообщил о вооруженном инциденте, произошедшем в начале января на приднестровском участке границы, в результате которого один житель Приднестровья погиб, другой был ранен. Как утверждал посол, приднестровцы попытались незаконно пересечь границу и начали стрелять по украинским пограничникам, а те открыли ответный огонь. При этом посол напомнил, что в Киеве считают Приднестровье потенциальной угрозой для своей национальной безопасности из-за находящихся там российских военных.

Вопрос нелегальной миграции на украинско-молдавской границе стал особенно актуальным после начала специальной военной операции РФ. Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержании мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через реку Днестр и другие участки границы. На территории республики они имеют право попросить об убежище. В Молдавии раскрыто несколько преступных группировок, которые помогали уклонистам нелегально покинуть Украину.