В НАТО заявили, что с июля разместили заказы на производство боеприпасов на $10 млрд

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, контракт на выпуск 1 тыс. ракет для американской системы ПВО подписали в январе

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. НАТО с июля прошлого года разместила новые заказы на производство боеприпасов на $10 млрд, в том числе на $5,5 млрд на производство ракет для систем ПВО Patriot, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Страны НАТО разместили с июля новые заказы на производство оружия на $10 млрд, в том числе $5,5 млрд долларов на производство ракет Patriot", - сказал Столтенберг. По его словам, контракт на выпуск 1 тыс. ракет для американской системы ПВО был подписан в январе.

Столтенберг выступил в поддержку наращивания производства беспилотников, напомнив, что страны НАТО "уже значительно помогли Киеву в этой сфере". "В частности, еще до конфликта Турция поставила Украине беспилотники Bayraktar, в частности на Украине уже начали строить завод по их производству", - заявил он.