В Южной Корее считают нереалистичной разработку ядерного оружия

Согласно результатам опросов общественного мнения, большинство жителей Республики Корея выступают за разработку ядерного оружия

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль считает предложение разработать собственное ядерное оружие на данный момент нереалистичным из-за возможных санкций, но страна обладает потенциалом для скорого приобретения этого типа оружия. Об этом он заявил в интервью телекомпании KBS.

"Если мы решимся на это, то [разработка ядерного оружия] много времени не займет. На данный момент национальным интересам больше соответствует полное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал президент.

"Если мы будем разрабатывать ядерное оружие, то столкнемся с различными экономическими санкциями, как Северная Корея. Нашей экономике будет нанесен серьезный удар. Это нереалистичные разговоры", - заключил он.

Согласно результатам опросов общественного мнения, большинство жителей Республики Корея выступают за разработку ядерного оружия. Согласно февральскому исследованию, проведенному бюро Gallup Korea по заказу Института продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хёна, эту идею поддерживают 72,8% респондентов.