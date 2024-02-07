В США заявили, что сфокусированы на обеспечении одобрения пакета помощи для Украины

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов сфокусирована не на "плане Б" для Украины, а на обеспечении одобрения американским Конгрессом запрошенного пакета с бюджетными ассигнованиями для оказания помощи Киеву. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Его спросили, в чем заключается резервный план в вопросе оказания поддержки Киеву со стороны США, если Конгресс не примет пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю и об ужесточении мер контроля на американо-мексиканской границе. "Мы не фокусируемся на плане Б. Мы фокусируемся на плане А. Мы фокусируемся на принятии двухпартийного пакета поддержки для Украины, который предоставит ей все необходимые средства и возможности для продолжения эффективной защиты и возвращения территорий, которые в настоящее время занимает Россия", - утверждал Салливан.

"В Конгрессе было много шума и пересудов, и я не собираюсь вдаваться в их подробности, особенно находясь здесь, в Брюсселе. Но вот что я скажу: даже за последние 24 часа значительное число республиканцев заявило, что независимо от того, что еще произойдет, необходимо продвигать пакет мер по поддержке Украины", - добавил помощник главы государства.

По его словам, вашингтонская администрация "всецело намерена добиваться того, чтобы этот пакет одобрили и Сенат, и Палата представителей [Конгресса], чтобы он попал на стол президента [США Джо Байдена] для последующего подписания". "В конце концов, нет никакой альтернативы тому, чтобы Соединенные Штаты <...> предоставили такой объем ресурсов, который позволил бы Украине иметь артиллерию, системы ПВО и другие необходимые ей средства. И в этом отношении время имеет решающее значение. Поэтому мы собираемся сосредоточиться на этом и верим, что все еще можем и будем это реализовывать", - заключил Салливан.

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил, что 7 февраля состоится первое процедурное голосование в верхней палате по пакетному законопроекту о помощи Украине и Израилю и об ужесточении мер контроля на южной границе США. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее выразил уверенность в том, что указанный законопроект не будет одобрен. Многие сенаторы-республиканцы заявили, что не поддержат проект. Верхняя палата законодательного органа 4 февраля представила пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года. Договоренности объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю.