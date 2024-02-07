США будут поддерживать правительство в Киеве и ВСУ независимо от их кадрового состава

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал сообщения о возможной отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими вооруженными силами

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена поддерживать правительство в Киеве и ВСУ, независимо от их кадрового состава. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя сообщения о возможной отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими вооруженными силами.

"Я бы предоставил украинцам самим говорить о будущем любых их военных", - сказал Салливан. "Все, что я могу сказать, - это то, что со стороны США мы продолжим поддерживать как правительство Украины, так и украинские вооруженные силы в их попытках продолжить добиваться таких успехов, о которых говорил генеральный секретарь. Но решения относительно личного состава мы представляем принимать украинцам. Это решать не нам в Вашингтоне и не здесь, в Брюсселе", - добавил он.