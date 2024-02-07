Додон заявил, что в Молдавии препятствуют выборам президента РФ вопреки интересам народа

Экс-президент республики отметил, что находящиеся у власти политики "хотят понравиться своим кураторам на Западе, от которых, как они думают, зависит их судьба"

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии создают препятствия в организации на территории республики голосования на выборах президента России, чтобы понравиться своим "западным кураторам", вопреки интересам граждан страны. Такое мнение выразил бывший глава государства, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя решение МИД Молдавии разрешить открыть участок только на территории посольства РФ.

"Это откровенно недружественное решение, учитывая, что в прежние годы на территории нашей страны открывали более двух десятков участков для проживающих здесь более чем 200 тыс. российских граждан. И в Москве всегда шли навстречу нашим пожеланиям, открывая участки в российских регионах для сотен тысяч наших граждан на выборах президента и парламента республики. И сейчас в странах Европы без проблем открывают участки для голосования на президентских выборах России. К сожалению, принимая решения в области внешней политики президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) ставят свои личные интересы выше интересов граждан страны", - сказал Додон.

По его словам, находящиеся у власти в Молдавии политики "хотят понравиться своим кураторам на Западе, от которых, как они думают, зависит их судьба. И им наплевать на интересы людей, которые их выбрали, поверив обещаниям, что жизнь изменится к лучшему, но были жестоко обмануты". Он напомнил, что "курс на разрыв с Россией и СНГ, который проводит Санду и ее партия, обернулся жестоким кризисом в экономике, ростом цен, бедности".

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ, МИД Молдавии 7 февраля уведомил о решении разрешить проведение голосования на территории посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в непризнанном Приднестровье. Россия в ноябре прошлого года обратилась с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Молдавии, где проживает свыше 200 тыс. российских граждан. На выборах президента России в марте 2018 года в Молдавии открыли 27 избирательных участков. Три из них - на территории Молдавии, еще 24 - на территории Приднестровья, где проживает большая часть российских граждан.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти Санду и ПДС. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.