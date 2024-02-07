Мирзиёев и Лукашенко первыми из мировых лидеров поздравили Алиева с победой на выборах

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Лидеры Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко первыми из мировых лидеров поздравили Ильхама Алиева по телефону с победой на прошедших в республике внеочередных президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Глава Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах", - говорится в сообщении.

Лукашенко в свою очередь пожелал Алиеву "успехов в его деятельности во имя процветания страны и азербайджанского народа".