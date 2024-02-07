Кулеба заявил о постоянном дефиците снарядов в ВСУ

Европейскому оборонному производству не удается конкурировать с РФ, признал глава МИД Украины

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно испытывают дефицит снарядов, а европейскому оборонному производству не удается конкурировать с РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Страдаем, действительно, от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве.

По словам министра, ВСУ ощущают снарядный дефицит постоянно, военным не хватало боеприпасов и месяц, и полгода, и год назад. "Масштаб войны и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы", - добавил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял об огромном дефиците боеприпасов не только на Украине, но и по всему миру. По его словам, все запасы истощены, поэтому Киев стремится наладить собственное производство. Депутат Верховной рады Александра Устинова со своей стороны отмечала, что США и Европа не могут изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию. А министр обороны Украины Рустем Умеров жаловался, что Киеву приходится конкурировать с другими странами за боеприпасы западных производителей.