Белый дом заявил, что терпение США не безгранично

Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты надеются на скорейшую ратификацию Венгрией документов, позволяющих принять Швецию в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. США надеются на скорейшую ратификацию Венгрией документов, позволяющих принять Швецию в НАТО, однако Вашингтон предупреждает Будапешт о том, что его терпение в данном вопросе не безгранично. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Не буду стоять тут сегодня и выступать с конкретными угрозами или умозаключениями относительно дальнейших шагов. Однако, конечно, наше терпение по этому [вопросу] не может быть безграничным. Так что мы продолжим внимательно следить за этим, но наша надежда заключается в конструктивном исходе дела в самое ближайшее время", - сказал представитель Белого дома, комментируя процесс одобрения Венгрией заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс.