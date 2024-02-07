Израильские ВВС совершили несколько авианалетов на южные районы Ливана

По информации агентства Al Wataniya, один человек погиб, еще двое пострадали

БЕЙРУТ, 7 февраля. /ТАСС/. Израильские ВВС совершили пять воздушных рейдов на город Эль-Хиям на юге Ливана. Об этом сообщило агентство Al Wataniya.

По его информации, один мирный житель погиб в результате удара израильского беспилотника по жилому дому в Эль-Хияме, еще двое пострадали. Израильские самолеты продолжают полеты на низкой высоте над пограничными районами, имитируя воздушные атаки. Истребители были замечены в небе над городами Бурдж-эль-Мулюк и в окрестностях Марджаюна.

По данным Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. На юге Ливана жертвами израильских атак с начала военной эскалации стали 39 мирных жителей.