Жесткая мобилизация и претензии на советское наследство. Ситуация вокруг Украины

Скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине принят в первом чтении и может вступить в силу уже в апреле.

На этом фоне в Раде активизировалась оппозиция Зеленскому, а Фонд госимущества Украины заявил о претензиях на "украинскую долю зарубежных активов советского наследия".

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, четыре атаки на купянском направлении, две атаки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

На всех направлениях, включая херсонское, южнодонецкое и запорожское, потери ВСУ составили до 1 055 бойцов, указали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ.

Мобилизация в первом чтении

Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. "Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение. То есть, наиболее вероятно, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - отметил он.

Ни один из депутатов от оппозиционных партий Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не поддержал документ.

Призыв Порошенко

Экс-президент Украины, ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что поддерживает инициативу действующего главы государства Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предлагает ему "начать с себя" и провести чистку в своей команде.

По словам Порошенко, перестановки необходимы и в кабинете министров, вплоть до замены его "на технократическое правительство" и формирование правительства национального единства. "Начните с себя, а от [главнокомандующего вооруженными силами] Валерия Залужного отцепитесь!" - сказал он.

Советское наследство

Фонд госимущества и МИД Украины создают рабочую группу по "возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия". Оба ведомства будут совместно работать над возвратом имущества, которое, как считают в Киеве, "после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией".

"ФГИУ готов к приватизации таких объектов, ведь они могут стать одним из источников внутреннего резерва Украины для поддержки ВСУ", - считают в фонде.

Что просили у еврочиновника

Потребности Украины в артиллерии, ракетах большой дальности, самолетах, боеприпасах и системах ПВО были одной из тем встречи председателя Верховной рады Руслана Стефанчука с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, прибывшим с визитом в Киев.

Как сообщил сам Стефанчук, в числе обсуждаемых вопросов были также дальнейшие шаги в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. Киев ожидает безотлагательного утверждения переговорной рамки после оценки Еврокомиссией выполнения Украиной законодательных изменений. Кроме того, обсуждались "вопросы реализации" так называемой формулы мира, "гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискация активов РФ", отметил он.

Дуда верит Трампу

Президент Польши Анджей Дуда верит в то, что бывший американский лидер Дональд Трамп сдержит свое обещание урегулировать конфликт на Украине в случае возможной победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Глава польского государства заявил о том, что обещания, которые Трамп дал польскому лидеру в ходе своего президентского срока, были выполнены.

Ранее Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.