Боррель: Украина не нуждается в поставках дронов, так как сама производит их

По словам главы дипломатии Евросоюза, с начала военной операции России на Украине ЕС предоставил Киеву около €88 млрд помощи

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Украина не нуждается в поставках дронов, так как страна сама производит необходимое количество. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве, запись которой обнародовала Еврокомиссия.

"Относительно дронов: вам не нужна помощь. Я побывал на фабриках по производству дронов и был очень-очень удивлен способностью инженеров производить дроны высокого качества", - сказал он.

По словам Борреля, с начала военной операции России на Украине ЕС предоставил Киеву около €88 млрд помощи, €28 млрд из которых - военной.