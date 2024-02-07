Маск полагает, что санкции ЕС против Карлсона сильно обидят американскую общественность

Действующие и бывшие депутаты Европарламента ранее заявили изданию Newsweek, что журналист может попасть в санкционные списки Евросоюза за интервью с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Введение Евросоюзом санкций против журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным серьезно обидит граждан США. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск.

"Если это окажется правдой, то это очень тревожно. С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность", - написал он в X (Twitter).

Ранее действующие и бывшие депутаты Европарламента заявили изданию Newsweek, что Карлсон может попасть в санкционные списки Евросоюза за интервью с Путиным. Журналисту в том числе могут отказать в праве на въезд в страны ЕС.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. По его словам, интервью выйдет "по мере того, как оно будет подготовлено". По данным газеты The Wall Street Journal, Карлсон опубликует интервью 8 февраля. Ожидается, что оно появится на странице журналиста в X и на его официальном сайте.

Во вторник Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как все предыдущие интервью украинского лидера в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой.