Белый дом: поддержка Украины будет одной из ключевых тем саммита НАТО в Вашингтоне

Ожидается, что он пройдет в июле

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Поддержка Украины со стороны Запада станет одной из ключевых тем саммита НАТО в Вашингтоне, намеченного на июль 2024 года. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Салливана, он начал с генсеком НАТО обсуждение повестки предстоящего саммита, эти дискуссии продолжатся "на следующей неделе [на уровне] министров обороны" стран альянса. "США с нетерпением ждут возможности принять этим летом в Вашингтоне наших союзников, чтобы отметить 75-летие НАТО, а также продемонстрировать тот факт, что НАТО больше, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо", - отметил Салливан.

Помощник президента США по нацбезопасности пояснил, что обсуждал на встрече со Столтенбергом "целый ряд вопросов". "Я бы хотел выделить несколько из них, которым будет отведено центральное место в преддверии [саммита] в Вашингтоне в июле. Первое - это, разумеется, наша общая поддержка Украины", - подчеркнул Салливан. По его словам, президент США Джо Байден твердо намерен добиваться одобрения Конгрессом пакетного законопроекта о помощи Украине и Израилю и об ужесточении мер контроля на американо-мексиканской границе.

Как заявил Салливан, на саммите в Вашингтоне также пойдет речь об увеличении странами - членами НАТО расходов на оборону до 2% ВВП, США ожидают роста числа государств, достигших этого показателя, отметил он. Кроме того, на саммите будет обсуждаться развитие военно-промышленного комплекса стран альянса. "В последние два года мы узнали, что нам нужно нарастить производство ключевого оборудования", - заявил Салливан, отметив, что речь пойдет "не только о количестве, но и о типах" вооружений. Страны Североатлантического альянса также намерены обсудить расстановку сил НАТО и планы проведения учений, таких как Steadfast Defender 2024.

О законопроекте по помощи Украине и Израилю

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.