Боррель сообщил, что Киев попросил больше снарядов, дронов и систем ПВО

По словам главы дипломатии Евросоюза, с начала СВО ЕС предоставил Киеву около €88 млрд помощи

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленский, который попросил о дополнительных поставках снарядов, дронов и систем ПВО. Об этом Боррель сообщил в X (ранее Twitter).

"Он попросил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО. Мобилизация дополнительной военной техники ЕС для Украины является моим главным приоритетом. Мы должны сделать больше и сделать это быстрее", - сказал он.

По словам Борреля, с начала военной операции России на Украине ЕС предоставил Киеву около €88 млрд помощи, €28 млрд из которых - военной. Он в очередной раз подчеркнул, что "ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и во что бы то ни было".