Блинкен обсудил с руководством Израиля ближневосточное урегулирование

Госсекретарь США провел встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с израильским руководством перспективы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Из распространенных заявлений следует, что Блинкен провел встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. С Нетаньяху госсекретарь США обсудил усилия по защите мирного населения сектора Газа, доставку в палестинский анклав гуманитарной помощи и перспективы освобождения удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников. Он также изложил видение США "устойчивого мира и стабильности в регионе".

Как следует из заявления, Блинкен "подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают создание палестинского государства", считая это "наилучшим способом обеспечить устойчивый мир и безопасность". В беседе с Герцогом Блинкен обсудил перспективы достижения двухгосударственного разрешения палестино-израильского конфликта и "гарантии безопасности для Израиля".

Agence France-Presse 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телекомпании NBC, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.