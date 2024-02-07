Лидер Южной Кореи назвал "большим изменением" отказ КНДР от объединения

Как добавил Юн Сок Ёль, "нельзя делать выводы о том, что думают в Северной Корее, только на основании того, что они утверждают"

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал "крупным изменением" недавние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о невозможности объединения, которые могут свидетельствовать о курсе Пхеньяна на признание фактического разделения Корейского полуострова на два государства. Об этом южнокорейский лидер заявил в интервью телерадиокомпании KBS.

"Кажется, что действительно происходят изменения. Переход от концепции единой нации к идее так называемых двух государств можно назвать довольно большим изменением", - сказал президент.

"Нельзя делать выводы о том, что думают в Северной Корее, только на основании того, что они утверждают. Как президент я отвечаю за национальную безопасность, мне необходимо действовать, основываясь на анализе таких вещей, как ситуация с вооруженными силами и экономикой, научного потенциала, а не на заявлениях Северной Кореи", - добавил Юн Сок Ёль.

На декабрьском пленуме лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова посредством диалога. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". В январе он предложил конституционно закрепить за Южной Кореей статус "главного врага", а также допустить "возвращение" южнокорейской территории в состав КНДР в случае войны. Лидер КНДР также призвал отказаться от термина "соотечественники" в отношении Юга.