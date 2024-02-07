В Брюсселе 14 февраля пройдет заседание контактной группы по Украине

Его проведут перед встречей министров обороны стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Заседание контактной группы по Украине пройдет под руководством США 14 февраля в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Отдельное заседание контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", - говорится в сообщении.

Других подробностей заседания по Украине пресс-служба альянса не приводит.

Что касается встречи министров обороны альянса 15 февраля, то генсек НАТО Йенс Столтенберг обнародует программу по традиции за день до нее, отмечает пресс-служба.

Последняя встреча контактной группы по помощи Украине прошла в конце января.