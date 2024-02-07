В Сенате США проголосуют по законопроекту о помощи Украине без положения о границе

Ожидается, что республиканцы в Сенате заблокирует дальнейшее прохождение документа с ужесточением мер пограничного контроля

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американские сенаторы проведут 7 февраля процедурное голосование по законопроекту о помощи Израилю и Украине без положений, касающихся ужесточения мер контроля на южной границе США, если аналогичный пакет с этими статьями расходов не наберет необходимого количества голосов. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), выступая в верхней палате законодательного органа.

"Если республиканцы заблокируют этот пакет мер по национальной безопасности с законодательными положениями о границе, которого они требовали, то сегодня я дам им возможность продвинуть пакет без касающихся границы реформ. В остальном этот пакет будет практически таким же. В нем будет значительное финансирование Украины, финансирование помощи Израилю, помощи для невинных мирных жителей Газы и финансирование [расходов США] по Индо-Тихоокеанскому региону", - отметил сенатор. Ожидается, что республиканцы в Сенате заблокирует дальнейшее прохождение законопроекта с ужесточением мер пограничного контроля. Во вторник президент США Джо Байден заявил, что данная инициатива не получит необходимого количества голосов из-за позиции бывшего американского лидера-республиканца Дональда Трампа.

"Проголосуют ли республиканцы в Сенате за то, чтобы начать дебаты, просто дебаты по двухпартийному законопроекту, направленному на укрепление безопасности Америки, поддержку Украины и обеспечение безопасности нашей границы? Или они подчинятся приказу Дональда Трампа отклонить этот законопроект?" - сказал Шумер.

"Республиканцы говорили, что не могут провести Украину (законопроект о помощи Киеву - прим. ТАСС) без границы (без ужесточения контроля на границе с Мексикой - прим. ТАСС), теперь они говорят, что не могут провести Украину (законопроект о помощи Киеву - прим. ТАСС) с границей (с мерами по ужесточению контроля на границе с Мексикой - прим. ТАСС). Поэтому сегодня я предоставляю им выбор. <...> Сегодня я предложил оба варианта, которые позволят республиканцам поступить правильно", - добавил сенатор.

Сенат Конгресса 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Договоренности объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Израилю и Украине. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".