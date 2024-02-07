Парламентарии стран ОДКБ обсудили совершенствование системы коллективной безопасности

Также они рассмотрели вопросы реализации приоритетных направлений деятельности штаба организации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Парламентарии государств - членов ОДКБ, возглавляющие профильные комитеты, обсудили совершенствование системы коллективной безопасности и реализацию приоритетных направлений деятельности штаба организации. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Участники рабочей встречи обсудили актуальные вопросы совершенствования системы коллективной безопасности, реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ на период председательства Республики Казахстан в Организации в 2024 году и взаимодействия при разработке документов и проведении совместных мероприятий", - сказал он.

Делегацию ознакомили с деятельностью Центра кризисного реагирования организации и структурных подразделений Объединенного штаба, а также проинформировали об "основных выводах из оценки военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, совершенствовании механизмов кризисного реагирования и основных задачах ОДКБ на 2024 год".

По итогам встречи начальник штаба генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул важность "поддержания тесного сотрудничества со структурами Парламентской Ассамблеи ОДКБ", информировал Щегрикович.