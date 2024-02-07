На Украине упростили процедуру списания военного имущества

До этого списание в Вооруженных силах Украины занимало длительное время и сопровождалось служебными проверками и согласованием в правоохранительных формированиях в рядах ВСУ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый еще в октябре 2023 года парламентом закон об упрощении процедуры списания военного имущества. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента", - говорится в карточке законопроекта, принятого 5 октября 2023 года.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что ранее списание военного имущества в Вооруженных силах Украины (ВСУ) занимало длительное время и сопровождалось служебными проверками и согласованием в правоохранительных формированиях в рядах ВСУ. Теперь же командиры воинских частей, чье имущество подлежит списанию, освобождены от прохождения долгосрочных процедур. В частности, по представлению комиссии по списанию военного имущества они имеют право напрямую посредством приказа списывать такое имущество, закрепленное за воинской частью вне зависимости от его номенклатуры, за исключением оружия.

Стоимость одной единицы имущества или нескольких списываемых единовременно по акту не должна превышать 100 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.