В Румынию в 2026 году поставят американские танки Abrams

Как сообщило агентство Agerpres, Минобороны привлечет румынские профильные отрасли промышленности, которые обеспечат комплексную логистическую поддержку поставкам

БУХАРЕСТ, 7 февраля. /ТАСС/. Американские танки Abrams поступят на вооружение сухопутных войск Румынии в 2026 году. Об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на официальные источники в Минобороны.

Министерство привлечет румынские профильные отрасли промышленности, которые обеспечат комплексную логистическую поддержку поставкам, отмечается в сообщении.

Конгресс США был уведомлен в ноябре прошлого года о продаже Румынии 54 боевых танков Abrams M1A2 в варианте SEPv3, 12 модификаций танковых шасси, боеприпасов и учебных тренажеров. Ориентировочная стоимость контракта составляет около $1,07 млрд, согласно предварительному одобрению парламента Румынии.

В соответствии с американским законодательством Конгресс США был уведомлен о более высокой первоначальной стоимости примерно в $2,5 млрд, отмечает Agerpres. После одобрения сделки Конгрессом между правительствами Румынии и США будет подписан контракт, согласно которому покупка будет сделана румынской стороной по стоимости, одобренной румынским парламентом.

Как отметил портал hotnews.ro, "из-за конфликта на Украине и напряженной ситуации в Европе многие страны, в том числе Румыния, выполняют широкие программы закупок вооружений". По его данным, это привело к увеличению сроков поставок, а для Румынии это означает, что 54 танка Abrams поступят только в 2026 году.