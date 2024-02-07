Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

По данным экзитполов, Ильхам Алиев побеждает, набрав около 92-93% голосов

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с победой на прошедших в Азербайджане внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции искренне поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах и пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития нашей страны и благополучия нашего народа", - говорится в сообщении.

Голосование на выборах завершилось в Азербайджане в 19:00 (18:00 мск). По данным экзитполов, Ильхам Алиев побеждает, набрав порядка 92-93% голосов. ЦИК республики планирует вскоре представить первые данные.