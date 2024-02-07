Итоговая явка на выборах президента Азербайджана составила 76,73%

На момент завершения голосования в выборах приняли участие 4 971 032 человека, сообщил представитель Центризбиркома республики Фарид Оруджев

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Явка на внеочередных выборах президента Азербайджана на момент закрытия избирательных участков составила 76,73%. Об этом сообщил представитель Центризбиркома республики Фарид Оруджев.

По его данным, на момент завершения голосования в 19:00 (18:00 мск) в выборах приняли участие 4 971 032 человека.

На прошлых выборах в 2018 году явка составила 74,5%. Однако это не имеет решающего значения, так как в Азербайджане нет порога явки. Победителем становится кандидат, которого поддержат более половины избирателей, участвовавших в голосовании. В 2018 году действующего президента Ильхама Алиева поддержали 86,22% избирателей.