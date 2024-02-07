Вучич заявил, что украинцы в Сербии поддерживают Путина

При этом приехавшие в республику россияне настроены против него, отметил президент страны

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что находящиеся в стране граждане Украины поддерживают российского лидера Владимира Путина, в то время как приехавшие в республику россияне настроены против него. Об этом глава государства сообщил в ходе совместной с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом пресс-конференции.

"Россиян в Сербии находится немного, но интересно, что эти русские в Сербии в основном настроены против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это не столь большое число, но около 45-50 тыс.", - подчеркнул Вучич.

"Что касается российского влияния, буду предельно ясен, если вдруг вам показалось, что я избегаю ответа. Экономическое влияние [РФ на республику] несравнимо меньше, чем немецкое, несравнимо меньше. Что касается политического влияния, не могу говорить обо всех акторах, возможно на кого-то имеют влияние, а на кого-то нет. На главу правительства, на главу парламента, на президента республики никто, кроме граждан Сербии, не имеет никакого влияния. Я горжусь тем фактом, что представляю страну, которая свободна и независима", - отметил глава государства, добавив, что ему никто "не может указывать ни из Вашингтона, ни из Москвы, ни из Берлина или какого-либо другого места".

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.