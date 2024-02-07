Вучич указал на сильное отличие подходов Берлина и Белграда по вопросу признания Косова

По словам президента Сербии, "Германия является одним из главных апологетов признания независимости Косова и той политики"

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Сербия и Германия кардинально отличаются друг от друга в подходе к вопросу признания независимости Косова. Об этом сербский лидер Александар Вучич заявил в ходе совместной с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом пресс-конференции.

"Что касается Косова и Метохии, конечно наши позиции совершенно различны, принимая во внимание тот факт, что Германия является одним из главных апологетов признания независимости Косова и той политики. Мы имеем совершенно иную политику, которая соответствует Уставу ООН и резолюции 1244 СБ ООН, которая <…> в силе", - подчеркнул Вучич.

Ранее президент Сербии заявил о том, что рассчитывает на проведение срочного заседания Совбеза ООН в ближайшее время из-за очередных провокаций со стороны косовских властей. Сербский лидер отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти, добавив, что содержание послания является "самым длинным и самым тяжелым" из тех, которые ему приходилось подписывать на посту главы государства.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в среду, что по инициативе Белграда срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове и Метохии состоится 8 февраля.

2 февраля силовики непризнанного Косова заняли несколько сербских органов самоуправления и учреждений на территории края. Вооруженные люди провели обыски на некоторых объектах и приостановили их работу. Вучич в этой связи в очередной раз указал на то, что Приштина проводит политику этнических чисток и создает для сербского населения невозможные для жизни условия.