Член политбюро ХАМАС подтвердил, что делегация движения планирует посетить Каир

Усама Хамдан добавил, что движение предоставило свой ответ на проект соглашения, выработанный в ходе встречи в Париже

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация радикального палестинского движения ХАМАС планирует посетить Каир для обсуждения предложений по сделке с Израилем о прекращении огня. Это подтвердил член политбюро движения Усама Хамдан в ходе пресс-конференции.

"Мы подтверждаем, что делегация ХАМАС, которую возглавит Халиль аль-Хайя, направится в Каир для обсуждения ситуации с предложениями по возможной сделке", - отметил Хамдан, добавив, что его движение предоставило свой ответ на проект соглашения, выработанный в ходе встречи в Париже 28 января.

По словам члена политбюро движения, в перечень условий, выдвинутых ХАМАС, входят такие пункты, как "всеобъемлющее прекращение огня, остановка агрессии против гражданского населения, обеспечение поставок в Газу гуманитарной помощи, предоставление убежища перемещенным лицам, гарантия реконструкции анклава", а также обмен заложников, находящихся в руках радикалов в секторе, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Точную дату планируемых переговоров в Киаре он не назвал.

Ранее в среду телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" информировал, что Египет и Катар выступили инициаторами проведения 8 февраля нового раунда диалога по урегулированию в секторе Газа и соглашению по обмену израильских заложников на палестинских заключенных.

Переговоры о перемирии

В конце января представители США, Египта, Израиля и Катара встретились в Париже и сформулировали основы новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

6 февраля ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту своего ответа относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Газета The New York Times со ссылкой на анонимный израильский источник сообщила, что Израиль не готов принять предложенные ХАМАС условия, так как они включают в себя невыполнимые требования: полное прекращение боевых действий и обеспечение контроля ХАМАС над Газой.