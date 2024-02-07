Бойцы "Исламского джихада" и ФАТХ обстреляли позиции армии Израиля в секторе Газа

Активисты боевого крыла "Исламского джихада" взяли на себя ответственность за уничтожение отряда из семерых военнослужащих еврейского государства в районе Эль-Хауз

РАБАТ, 7 февраля. /ТАСС/. Бойцы палестинских группировок "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", боевое крыло движения "Исламский джихад") и "Бригады мучеников Аль-Аксы" (военизированное крыло движения ФАТХ) провели совместную операцию, в ходе которой атаковали позиции израильской армии в секторе Газа.

"Во время совместной операции с "Бригадами мучеников Аль-Аксы" мы обстреляли скопления неприятеля в районе Такаддум к западу от города Газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Сарая аль-Кудс".

Также активисты боевого крыла "Исламского джихада" взяли на себя ответственность за уничтожение отряда из семерых военнослужащих еврейского государства в районе Эль-Хауз на западе города Хан-Юнис (юг сектора Газа).

Кроме того, бойцы "Сарая аль-Кудс" утверждают, что сумели сбить израильский квадрокоптер, выполнявший разведывательный полет над лагерем беженцев Эль-Бурейдж в центральной части палестинского анклава.