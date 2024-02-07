Лидер "Патриотов" считает, что ЕС должен прекратить угрозы в адрес Такера Карлсона

Флориан Филиппо потребовал выхода Франции из ЕС и роспуска этого объединения

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Европейский союз должен отказаться от угроз в адрес американского журналиста Такера Карлсона. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"ЕС рассматривает возможность введения санкций против журналиста Такера Карлсона за его интервью с президентом России Владимиром Путиным, - написал политик в X (ранее Twitter). - Журналисту хотят запретить въезд в страны Евросоюза. Все настоящие журналисты должны встать на защиту Карлсона".

Филиппо потребовал выхода Франции из ЕС и роспуска этого объединения.

Ранее действующие и бывшие депутаты Европарламента заявили изданию Newsweek, что Карлсон может попасть в санкционные списки Евросоюза за интервью с Путиным. Журналисту в том числе могут отказать в праве на въезд в страны ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. По его словам, интервью выйдет "по мере того, как оно будет подготовлено". По данным газеты The Wall Street Journal, Карлсон опубликует интервью 8 февраля. Ожидается, что оно появится на странице журналиста в X и на его официальном сайте.

Во вторник Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как все предыдущие интервью украинского лидера в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой.