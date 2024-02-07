Орбан первым из лидеров стран ЕС поздравил Алиева с победой на выборах в Азербайджане

По словам премьер-министра Венгрии, он рассчитывает на "дальнейшее укрепление сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном, а также Азербайджаном и Евросоюзом"

БУДАПЕШТ, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым и пока единственным лидером стран Евросоюза, поздравившим президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах.

"Только что поговорил по телефону с президентом Ильхамом Алиевым. Я поздравил его с огромной и безоговорочной победой на президентских выборах в Азербайджане", - написал Орбан в Х (ранее Twitter).

Премьер добавил, что рассчитывает на "дальнейшее укрепление сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном, а также Азербайджаном и Евросоюзом" во время председательства своей страны в ЕС во второй половине 2024 года.

Голосование на выборах в Азербайджане завершилось в 19:00 (18:00 мск). На пост главы государства претендуют семь кандидатов, включая действующего президента, который выдвигается на эту должность в пятый раз. По данным экзитполов, Алиев побеждает, набирая порядка 92-93% голосов. ЦИК республики планирует вскоре представить первые данные.