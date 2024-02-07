Алиев побеждает на выборах с 92,1% голосов после обработки данных с 54% участков

На втором месте с 2,2% находится депутат парламента Азербайджана и самовыдвиженец Захид Орудж

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах президента, которые прошли в республике, с 92,1% голосов. Такие данные сообщил в эфире телеканала AzTV глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов по итогам обработки протоколов с 54,47% избирательных участков.

На втором месте с 2,2% идет депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж.

По единодушному мнению экспертов, действующий президент был бесспорным фаворитом президентской гонки, в его победе с существенным отрывом от других кандидатов не сомневался никто. На прошлых выборах в 2018 году Алиева поддержали 86,22% избирателей.