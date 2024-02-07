Никарагуа предоставила убежище экс-президенту Панамы Мартинелли

Он ранее обвинил действующего главу государства Лаурентино Кортисо в подготовке покушения на него

ГАВАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Руководство Никарагуа приняло решение предоставить убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Мартинелли, который ранее обвинил действующего главу государства Лаурентино Кортисо в подготовке покушения на него. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Никарагуа в среду.

"Бывший президент Рикардо Мартинелли попросил убежища в посольстве Республики Никарагуа в Панаме, поскольку считал себя преследуемым по политическим мотивам и его жизнь, физическая неприкосновенность и безопасность находились под непосредственной угрозой, - говорится в заявлении ведомства. - Правительство Республики Никарагуа решило предоставить убежище господину Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю, бывшему президенту Республики Панама. В этом смысле правительство Никарагуа просит правительство Республики Панама предоставить гарантии его быстрого выезда <…> на территорию Республики Никарагуа".

Мартинелли подал во вторник заявление о возбуждении уголовного дела против Кортисо, которого обвиняет в подготовке покушения на него. Мартинелли является кандидатом на предстоящих 5 мая выборах главы государства.

На прошлой неделе Верховный суд Панамы вновь отказался отменять приговор против Мартинелли, обвиняемого в отмывании денег, после того как политик вновь обжаловал решение отправить его в тюрьму на 128 месяцев. Дело, по которому признан виновным Мартинелли, связано с покупкой издательского дома EPASA. По мнению стороны обвинения, средства на его приобретение были получены незаконным путем.

Мартинелли был президентом Панамы в 2009-2014 годах. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика. Экс-президент обвинялся в политическом шпионаже, растрате бюджетных средств и нелегальной торговле панамскими визами. В июне 2017 года Мартинелли был задержан в Майами (штат Флорида), а затем депортирован в Панаму в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.