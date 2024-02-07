Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии

По словам председателя партии "Шор", именно Россия и ЕАЭС являются друзьями Кишинева

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Единственное спасение для Молдавии в настоящее время - это вступление в Евразийский экономический союз, именно Россия и ЕАЭС являются друзьями Кишинева, который Запад пытается втянуть в войну, заявил председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор на встрече с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

"Сегодня у Молдовы, я неоднократно это говорил и с большим удовольствием повторю здесь, единственное спасение - это открытое вступление в Евразийский экономический союз. Потому что сегодня именно Евразийский экономический союз и Россия являются единственным другом и спасителем для Республики Молдова... Мы четко понимаем, что сегодня Россия - это друг, который может обеспечить нам рынок сбыта для нашей сельхозпродукции, которой это необходимо", - сказал Шор.

Он подчеркнул, что Запад пытается любыми путями втянуть Молдавию в войну, а стране это совершенно не нужно. "Только за последнее время на сумасшедшее количество денег в Молдову ввезено оружие. Молдова - добрая мирная страна, которая просто хочет жить мирно и хорошо. Нам не нужны войны. У нас маленькое население благодаря тем властям, которые сегодня", - сказал Шор.

Политик считает, что нужно "говорить правду в глаза" о том, что курс и путь Молдавии должен быть направлен на Восток. "У нас состоится референдум [о вступлении в ЕС]. Я ни капли не сомневаюсь в том, что мы его выиграем. В том, что выиграет здравая сила. В том, что проевропейские силы, которые доказали уже, чего они хотят от Молдовы - это ухудшение жизни, втягивание в войну - что они проиграют, я в этом не сомневаюсь. Мы сделаем все для того, чтобы победить. Мы не боимся", - сказал Шор, добавив, что верит в возможность "построить благополучную счастливую Молдавию в тесных дружественных, родственных связях" с Россией и ЕАЭС.

По его мнению, ЕС третий год правит в Молдавии. "Они обманули русскоязычное население, которому обещали до выборов, что они будут помогать, что они будут представлять в том числе и их интересы", - сказал Шор, отметив, что "этого не происходит". По его словам, Евросоюз "уничтожил и поставил на колени" Молдавию, которая стала экономическим банкротом.

Мужество Шора

Калашников отметил принципиальный подход Шора. "Мы видим ваше мужество и то, с каким вы принципиальным подходом сегодня встречаете неприятности <...>. Желаю вам, возможно, это давление держать дальше", - сказал Калашников, добавив, что в Молдавии снова могут начать разговаривать с Россией.

Он напомнил, что благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину был создан формат конференции, на которую собираются фракции стран СНГ, в том числе оппозиционные. "Собирали их опять здесь в Государственной думе, обменивались мнениями <...>. Должен сказать, все меньше и меньше на этом фланге оппозиционных партий, которые в Молдавии приводят к тому, что их [членов оппозиционных фракций] <...> заставляют выйти из их фракции", - добавил депутат.