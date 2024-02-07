Партия социалистов Молдавии проведет 23 марта внеочередной съезд

На нем изберут председателя, сообщил лидер партии Игорь Додон

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) проведет 23 марта съезд, на котором изберет председателя. Об этом сообщил ее лидер, бывший президент республики Игорь Додон, комментируя решение, принятое республиканским советом партии.

"Принято решение провести 23 марта внеочередной XIX съезд, совет утвердил его повестку, которая предусматривает избрание председателя партии. Я буду претендовать на эту должность. Также предстоит избрать новый состав исполкома, который будет расширен с четырех до девяти или одиннадцати членов. Я предложил включить в него больше представителей из территорий, чтобы самые важные решения в партии принимались коллегиально", - сказал Додон в эфире телеканала N4. По его словам, на совете была обсуждена политическая ситуация в стране, принята декларация.

"В этом документе выражена готовность сотрудничать с другими партиями, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые устанавливают в стране антинародный режим внешнего управления, идущий вразрез с национальными интересами", - сказал Додон.