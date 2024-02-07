Bloomberg: ЕС думает об ответе на новые торговые тарифы в случае победы Трампа на выборах

По словам одного из европейских чиновников, страны должны подготовиться к этому

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза начали обсуждать действия, которые они смогут предпринять, если бывший президент США Дональд Трамп, победив на выборах в ноябре, введет против сообщества новые карательные меры в сфере торговли. Об этом проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, многие государства ЕС ожидают введения торговых тарифов в случае возвращения Трампа в Белый дом. Как заявил один из европейских чиновников, страны должны подготовиться к этому.

О планах Трампа использовать торговлю и тарифы в качестве тактики для ведения переговоров, чтобы заставить ЕС действовать в интересах США, ранее агентству Bloomberg сообщил один из неофициальных советников экс-президента по экономическим вопросам. По его мнению, "многое будет зависеть от того, какие шаги предпримет Европа для снижения тарифов на американскую продукцию". Сторонники Трампа называли агентству различные мотивы для таких планов, включая разочарование в ЕС, который не хочет занять более жесткую позицию по отношению к Пекину в плане пошлин и ограничений на стратегические инвестиции китайских компаний.