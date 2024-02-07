СМИ: в Багдаде при ударе БПЛА погибли по меньшей мере четыре человека

Как отметили источники телеканала Al Hadath в силах безопасности, целью удара могли стать двое видных командиров шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате удара беспилотника по автомобилю в одном из восточных районов Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в силах безопасности.

По их данным, целью удара могли стать двое видных командиров шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которые отвечали за операции за пределами Ирака и поставки вооружений.

Со своей стороны информационный портал Shafaq News утверждает, что в легковом автомобиле, попавшем под ракетный удар беспилотника, находились три человека, их личности пока не установлены. Кроме того, в соседнем районе примерно в то же время был атакован склад с боеприпасами, принадлежавший силам шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В настоящий момент городские власти перекрыли дороги в восточных частях Багдада, туда стягивают дополнительные силы безопасности.