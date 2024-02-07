Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

Документ поддержали 49 сенаторов, 50 высказались против. Для дальнейшего прохождения инициативе необходимо было набрать 60 голосов.

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл ранее выразил уверенность в том, что упомянутый законопроект не будет одобрен. Многие сенаторы-республиканцы заявляли, что не поддержат документ. Если бы он прошел первое процедурное голосование, то законодатели приступили бы к его рассмотрению.

Как заявил ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), в случае, если эта инициатива не пройдет, верхняя палата в этот же день проголосует по аналогичному пакету на $95,34 млрд без положений, касающихся ужесточения мер контроля на южной границе США. Остальные статьи расходов в нем остались без изменения. Шумер уверен, что теперь проект наберет необходимое количество голосов.

Сенат Конгресса 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Они объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Израилю и Украине.