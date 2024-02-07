Блинкен считает, что ответ ХАМАС на инициативу о сделке дает шанс достичь договоренности

Госсекретарь США отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Ответ радикального палестинского движения ХАМАС на предложения о новой сделке с Израилем дает шанс на достижение договоренности. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня у нас была возможность обсудить с властями Израиля ответ, который был дан ХАМАС вчера ночью на предложения, представленные США, Катаром и Египтом для возвращения домой оставшихся заложников и продления гуманитарной паузы. Что я могу сказать по поводу этих дискуссий, так это то, что, несмотря на наличие очевидно непроходных [положений] в ответе ХАМАС, мы думаем, что он создает простор для достижения договоренности, - сообщил Блинкен. - И мы будем неустанно работать над ее достижением".

"Мы очень внимательно изучаем ответ ХАМАС, и, очевидно, среди того, что было представлено, есть непроходные вещи. Но мы также видим пространство для проведения переговоров с тем, чтобы понять, можем ли мы достичь договоренностей. Мы намерены добиваться этого", - подчеркнул госсекретарь.

"Я не стану говорить от лица Израиля или других вовлеченных сторон, но, опять же, мы считаем, что пространство есть. И мы должны добиваться этого", - отметил он, комментируя заявления израильской стороны относительно упомянутого ответа ХАМАС.

"Мы подробно обсудили с премьер-министром и ключевыми сотрудниками в сфере национальной безопасности текущую обстановку, связанную с военной операцией по нанесению поражения ХАМАС, и достижение основополагающей цели, которая состоит в том, чтобы события 7 октября никогда не повторились", - добавил Блинкен.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, в том числе женщин, детей и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.