Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ также некоторое время назад зафиксировал запуск двух снарядов с территории Ливана в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новую серию авиаударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре, наблюдательным постам и военному объекту, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", в районе Эль-Хияма на юге Ливана. Кроме того, в течение дня военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удар по наблюдательному посту в районе Эль-Хияма", - говорится в сообщении.

Израильские военные ранее наблюдали "обширную террористическую деятельность в районе поселка Эль-Хиям" со стороны вооруженных отрядов, связанных с "Хезболлах", отметили в армии. "С начала войны примерно одна шестая часть ракетных запусков из Ливана производилась из района Эль-Хияма. Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре в районе этого поселка", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, израильские военные некоторое время назад зафиксировали запуск двух снарядов с территории Ливана в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля, отметили в армии. Снаряды упали в открытой местности. "Был зафиксирован еще ряд запусков в направлении Горена и Маргалиота на севере Израиля, снаряды упали в открытой местности. Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - добавили в пресс-службе.