Лукашенко обсудит с Мирзиёевым взаимодействие в интеграционных структурах

По итогам переговоров стороны намерены подписать пакет двусторонних документов, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко в рамках официального визита в Узбекистан проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым, на которых стороны обсудят углубление межгосударственных отношений, взаимодействие в интеграционных структурах и на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"В центре внимания президентов будут вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификации торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, - говорится в сообщении. - Также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене".

Встреча двух лидеров пройдет в формате "один на один" и в расширенном составе с участием делегаций. Особое внимание стороны уделят "развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме". По итогам переговоров будет подписано несколько двусторонних документов, в числе которых план мероприятий по развитию сотрудничества между странами на 2024-2025 годы.

Лукашенко прибыл в Ташкент вечером 7 февраля. Вместе с Мирзиёевым он посетил ледовый дворец "Хумо Арена", где лидеры посмотрели матч открытого чемпионата Казахстана по хоккею между ХК "Хумо" (Ташкент) и ХК "Номад" (Астана).

В преддверии визита белорусского лидера в Ташкенте прошел II Форум регионов Белоруссии и Узбекистана, на котором стороны заключили свыше 20 контрактов и соглашений на общую сумму в $80 млн. Заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц сообщил, что Белоруссия и Узбекистан договорились реализовать в 2024-2025 годах совместные проекты более чем на $1 млрд. Лукашенко последний раз посещал Узбекистан с официальным визитом в 2022 году. В 2023 году объем взаимной торговли между странами вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом и превысил $565 млн.