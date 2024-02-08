США нанесли удар по Ираку, уничтожив командира шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"

Атака стала ответом на нападения на американских военнослужащих, пояснили в Центральном командовании ВС страны

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Американские военные нанесли по территории Ирака удар, жертвой которого стал командир шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Об этом сообщило в среду Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"В 21:30 7 февраля силы CENTCOM осуществили односторонний удар по Ираку в ответ на нападения на военнослужащих США, в результате которого был убит командир "Катаиб Хезболлах", ответственный за непосредственное планирование и атаки на ВС США в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы командования, размещенном в X (ранее Twitter).