Глава Минздрава Палестины в письме генсеку ООН попросила защитить врачей в Газе

Как отметила Мэй Кайле, с начала эскалации в анклаве погибли 340 врачей и медработников, около 900 были ранены

РАБАТ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле направила срочное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой защитить медперсонал в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан от нападений Израиля.

В тексте послания содержатся факты и свидетельства об атаках, совершенных израильской армией на палестинских врачей, сообщает информационное агентство WAFA.

По словам Кайле, с начала военных действий 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 340 врачей и медработников, еще примерно 900 получили ранения. Кроме того, около 100 медицинских работников задержано властями Израиля.

Глава Минздрава отметила, что "работники системы здравоохранения подвергаются грубым нарушениям со стороны Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан". "Жестокие и незаконные действия Израиля представляют собой явное нарушение международного гуманитарного права", - подытожила она.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.