Нетаньяху заявил Блинкену, что дал указание начать процесс "замены БАПОР" в Газе

Несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, ранее объявили о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в анклаве на фоне подозрений в связях с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать процесс сворачивания деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Выступая на пресс-конференции, глава правительства заявил, что сообщил об этом госсекретарю США Энтони Блинкену, прибывшему с визитом в Израиль.

"Сегодня я сказал госсекретарю Блинкену, что после того, как мы уничтожим [радикальное палестинское движение] ХАМАС, обеспечим демилитаризацию сектора Газа навсегда. История уже доказала, что есть только одна сила, которая может гарантировать это - Государство Израиль с помощью Армии обороны Израиля и сил безопасности. Террор больше не поднимает голову. Гражданское управление сектором Газа не может осуществляться теми, кто поддерживает терроризм, финансирует терроризм и воспитывает своих детей в духе терроризма. Это означает, что нам также придется заменить БАПОР. Я дал указание начать этот процесс и сегодня проинформировал об этом госсекретаря Блинкена", - сказал Нетаньяху.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с ХАМАС. Власти Израиля в связи с этими подозрениями потребовали свернуть деятельность агентства в секторе Газа.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. Как сообщали в ООН, без возобновления финансирования функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.