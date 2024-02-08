Боррель заявил, что ЕС должен дать больше снарядов Киеву, но у него "нет магии" для этого

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что вооруженные силы объединения "задерживают пополнение собственных складов", чтобы сначала предоставить боеприпасы Украине

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ЕС уже опустошил свои запасы и не обладает "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими, - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". - Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши".

По его словам, до марта ЕС сможет в общей сложности предоставить Киеву около 550-600 тыс. снарядов, а обещанный ранее 1 млн будет передан до конца года. Боррель напомнил, что ЕС уже на 40% увеличил свои соответствующие производственные мощности.

1 февраля Еврокомиссия пообещала поставить Украине новые танки, вертолеты, средства ПВО и 1 млн снарядов, но не к марту 2024 года, как она обещала раньше, а к концу года.

В конце января заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател также отметил, что у американской администрации нет "волшебного горшочка с деньгами", поэтому Конгрессу необходимо как можно быстрее одобрить бюджетные ассигнования для Украины, судьба которых до сих пор остается нерешенной.